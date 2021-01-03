نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد سداد فاتورة الأرضي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة المصرية الاتصالات بتحديد مواعيد سداد فاتورة الأرضي وأيضاً تحديد فترة سماح لتسديد قيمة الفاتورة وبعد انتهاء المدة المسموح بها يتم تحويل التلفون الأرضي إلى استقبال.

موعد سداد فاتورة التلفون الأرضي

وضحت المصرية للاتصالات مواعيد لسداد فواتير الهاتف الأرضي، وتبدأ الشركة في إصدار فاتورة الهاتف الأرضي الثابت من يوم 15 ديسمبر إلى 15 يناير 2021

وتوفر فترة سماح لسداد الفاتورة بدون دفع أي غرامة حتى 14 فبراير 2021 ، وتقوم الشركة بتحويل خدمة الهاتف الأرضي الثابت إلى نظام استقبال لمدة من 15 فبراير 2021

بعدها ستقوم الشركة برفع الخط مؤقتًا من الخدمة في 15 مارس 2021 وتفرض غرامة تأخير في حالة عدم سداد الفاتورة.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي

يمكنك الاستعلام عن الفاتورة على موقع شركة الاتصالات المصرية مباشرة على الإنترنت أو الاتصال برقم التلفون الأرضي على دليل التلفونات رقم 140 لمعرفة قيمة الفاتورة.

يمكنك معرفة قيمة فاتورة التلفون الأرضي بالذهاب إلى موقع المصرية للاتصالات وإدخال كود المحافظة ورقم الهاتف للاطلاع على الفاتورة ومعرفة قيمتها من خلال الدخول إلى هذا الرابط هنا لرؤية الفاتورة عند إصدارها.

يمكنك الآن الذهاب إلى موقع الشركة الإلكتروني والاستفسار عن مبلغ الفاتورة التي يجب دفعها.

إذا تم سداد فاتورة التلفون الأرضي لشهر سبتمبر وبعد دخول الموقع وإدخال كود المحافظة ورقم التلفون الأرضي، ستظهر رسالة يكون محتواها: “لاتوجد فواتير مستحقة للسداد”.

طرق أخرى لسداد فاتورة التلفون الأرضي

هناك عدة طرق لدفع فاتورة التلفون الأرضي، وهي كالآتي: