تعرف على تشكيل برشلونة لمباراة اليوم

كشف رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن تشكيل الفريق لمواجهة هويسكا بمنافسات الدوري الإسباني، مباراة اليوم امام فريق "هويسكا"في تمام الساعة العاشرة مساءً وستُذاع مباراة علي ملعب " ألكوراز" لمواجهة ويسكا الصاعد حديثًا لليجا وذلك يوم لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني عبر قناة "beIN Sports HD 3".

وجاء كالتالي

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، أراخو، لينجليه، جوردي ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج.

خط الهجوم: ديمبلي، بيدري، ميسي، برايثوايت.

ويواجه البارسا نظيره هويسكا في منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني (الليجا).

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موعد مباراة برشلونة

ويسعى برشلونة بقيادة المدرب رونالد كومان لمواصلة نغمة الانتصارات من أجل دخول دائرة المربع الذهبي بالدوري الإسباني الممتاز في محاولة للتتويج باللقب هذا الموسم بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي مع إيبار بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية.



ويحتل فريق برشلونة المركز السادس برصيد 25، بينما يحتل فريق هويسكا اخر ترتيب بالجدول برصيد 12 نقطة ويفتقد برشلونة في مباراة اليوم لاعب الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو بسبب خضوعه لعملية جراحية ناجحة في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى أمس السبت والذي سيغيب على إثرها لمدة 3 أشهر.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق في الدوري الإنجليزي كان امام فريق "إيبار" وانتهت بنتيجة 1/1 ،بينما اخر مواجهات فريق "هويسكا" "سيلتا فيجو" التي انتهت بنتيجة 2/1.

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ويسعي كل من الفريقين الفوز والحصول علي ثلاث نقاط في المقابل، يرغب هويسكا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضاً من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني والهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى نسبياً.

