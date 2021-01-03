المقاصة يسحق الإسماعيلي بثلاثية في الدوري

أنتهت مباراة فريقي المقاصة والإسماعيلي بفوز ساحق لأبناء الفيوم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري.

المقاصية يحتل المركز السابع

ورفع المقاصة رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط وخاض كل منهما 6 مباريات في المسابقة

وافتتح المقاصة التسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة عن طريق مروان حمدي بعد استلام تمريرة باولن فوافي.

وفي الدقيقة 24 طالب لاعبو الإسماعيلي بركلة جزاء بسبب لمس الكرة ليد مدافع المقاصة ولجأ حكم اللقاء لتقنية الفيديو ليحتسبها بالفعل.

ونجح شكري نجيب في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 26 بتسديدة قوية على يمين محمود كوكو حارس المرمى.

وفي كرة مشابهة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للمقاصة في الدقيقة 54 بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد على مروان الصحراوي.

ونجح عصام صبحي في تسجيل التقدم لفريق المقاصة في الدقيقة 56 على يمين محمد صبحي.

ونجح مروان حمدي في تسجيل هدفه الثاني وهدف المقاصة الثالث ليقتل المباراة في الدقيقة 58.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية يوم الإثنين المقبل وكان لقاء الذهاب قد انتهى بتقدم الدراويش بهدف دون رد.

وكان نادي الإسماعيلي قد أعلن قبوله لاستقالة المدير الفني المؤقت للفريق "محمد وهبة"، وتعيين أبو طالب العيسوي كمدير فني مؤقت، وذلك لإدارة الفريق، في ظل أزمة عدم تعاقد الإسماعيلي مع مدير فني خلفا للبرازيلي ريكاردو

استقالة محمد وهبة

اعتذر محمد وهبة عن الإستمرار في الإدارة الفنية للنادي الإسماعيلي، وجاء نص الاستقالة كالآتي: " شرفت بتولي المسؤولية الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي في ظل ظروف دقيقة وتوقيت عصيب وحساس من منطلق المسؤولية والواجب كأحد أبناء النادي الإسماعيلي العظيم، وأديت دوري بكل إخلاص وبما يرضي الله وضميري وحبي للنادي الذي قدمني لعالم كرة القدم لاعبًا ثم مدربًا".

وتابع: " حيث أننا لم نصل إلى نقطة اتفاق مشترك من حيث التعاقد المكتوب والصلاحيات والمسئوليات التي تحقق آمال وطموحات النادي وجماهيره الوفية العظيمه فأتقدم لسيادتكم باعتذار عن عدم الاستمرار متمنيًا التوفيق للنادي الإسماعيلي".



إقالة الإسماعيلي لريكاردو



بعد 3 جولات فقط من بداية مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021، قررت إدارة الإسماعيلي تكرار خطأ الوسم وكل موسم، وقامت بإقالة الجهاز الفني للدراويش، تحت الإدارة الفنية للبرازيلي ريكاردو.

وجاء ذلك بعدما تلفى الإسماعيلي الهزيمة أمام ناجي الجونة بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة من عمر الدوري.