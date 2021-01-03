أول تعليق لمحافظ الإسكندرية منذ إصابته بكورونا : الموضوع مش سهل

جدة - نرمين السيد - وأضاف الشريف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، مساء اليوم الأحد: "النهاردة مش حابب أتكلم كمحافظ لكن كأحد المواطنين الذين أصابهم فيروس كورونا، وإصابة ليست سهلة بل شديدة وعاوز أقول للمواطنين من تجربتى، كورونا صعبة مش سهلة وتؤدى لتدهور الحالة الصحية للإنسان والتنفس وبيبقى صعب أوى مش زى الإنفلونزا خالص، الموضوع مش سهل".

ووجه المحافظ رسالة للمواطنين وقال: "الموضوع مش سهل وكل واحد يلتزم بالإجراءات الاحترازية كويس أوى أوى لأن المرض صعب جدًا، ورسالتى لغير الملتزمين الأمر شديد الخطورة وكل واحد يخلى باله من نفسه وأنا كمحافظ وأثناء عملى ومباشرتى للأمور بشكل ميدانى مكنتش حريص بشكل زيادة عن اللزوم أحيانًا كنت بقلع الكمامة عشان أكلم الناس وأرجع ألبسها تانى والكلام ده مش هكرره تانى لأنى شفت المرض وعانيت منه أوى".

وواصل: "لما عملت الفحوصات كان الفيروس أثناء إجراء الأشعة اقتحم الرئة بشدة والآن أحصل على جرعات كبيرة من الكرتيزون حتى أستطيع السيطرة على المرض .. والحمد لله أفضل دلوقتى".

يذكر أن برنامج كلمة أخيرة تقديم الإعلامية لميس الحديدى، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".