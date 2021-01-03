 مطران طنطا يروى حكاية كنيسة الروم الأرثوذكس فى اليابان

جدة - نرمين السيد - وقال الأنبا نيقولا: "الكنيسة اليابانية الأرثوذكسية مركزها مدينة طوكيو، وتتبعها أسقفيتان فى كيوتو وسندائى، يرأسها حاليا المتروبوليت أى المطران دانيال".

وأوضح مطران الروم الأرثوذكس فى طنطا، أن الكنيسة أسست فى عام 1872م بفضل المبشر الروسى نيكولاى كاساتكين، الذى وصل إليها عام 1861م، ثم أصبح أول أسقف عليها.

ولفت إلى أنه فى عام 1872م سيم أول أسقف يابانى، وكانت فترة الحرب الروسية اليابانية "1904 – 1905"، وقت عصيب جدا على الأرثوذكس فى اليابان، فبعد الثورة البلشفية أصبحت الكنيسة الأرثوذكسية اليابانية موضع شك بعد زعم أنها تستخدم كغطاء للتجسس الشيوعى، فكانت هذه الفترة أصعب مما سبق، وفى عام 1919م أغلقت مدرسة طوكيو الإكليريكية والتى أعيد فتحها عام 1954م.

مضيفًا: "بين عامى 1945 و1970م كانت الكنيسة تحت وصاية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية فى أمريكا، لأن بطريركية موسكو كانت تحت الحكم الشيوعى، وبعد الحرب العالمية الثانية ساعدت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بأمريكا فى إعادة بناء الكنيسة اليابانية".

وتابع: "فى عام 1970م عندما كانت الكنيسة الروسية تحت الحكم الشيوعى حصلت الكنيسة اليابانية على شبه استقلال عن البطريركية الروسية لتدير شؤونها الداخلية وأصبحت شبه مستقلة، وفى الفترة الأخيرة تعرضت الكنيسة اليابانية الأرثوذكسية لموجة اضطهاد".

وأكد أن عدد الأرثوذكس فى اليابان يتزايد بانتظام وأغلبيتهم من الشباب، ويبلغ عدد رعاياها حوالى 150 ألف أرثوذكسى.