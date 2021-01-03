مصر للطيران تتيح إمكانية تعديل الحجوزات للسعودية اعتبارا من اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مصر للطيران، إمكانية تعديل مسافريها لحجوزاتهم على رحلات الشركة إلى مختلف المدن السعودية اعتبارًا من اليوم الأحد، ووفقًا للضوابط المحددة من خلال المملكة بهذا الشأن.





يأتى ذلك بعد التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى، بشأن السماح لشركات الطيران بنقل مسافرين إلى المملكة. ودعت شركة مصر للطيران، إلى الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران 1717 داخل مصر أو زيارة أحد مكاتب مصر للطيران، حال الحاجة لمزيد من المعلومات.

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