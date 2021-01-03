صندوق «تحيا مصر» يخصص دعما ماليا لتوفير لقاحات كورونا

أكد محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن صندوق تحيا مصر يعمل منذ بداية جائحة كورونا ويوجد به قسم مفعل لمواجهة الكوارث والأزمات بالتعاون مع وزارة الصحة والأجهزة المسئولة فى وزارة الصحة لتدبير الموارد المطلوبة لتغطية الاحتياجات الخاصة بالأطقم الطبية والأفراد الأولى بالرعاية.

وأضاف محمد مختار، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامى خيرى رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن هناك تكليف خاصة للصندوق بتوفير الموارد والدعم المالى للمساعدة فى توفير لقاحات كورونا للفئات الأولى بالرعاية وفق ما تحدده وزارة الصحة.

واستكمل: "وزارة الصحة الجهة الرسمية المنوط بها توفير اللقاح وتوزيعه وهى التى ستحدد الفئات الأولى بالرعاية وبناء عليه سنرصد الدعم المالى للقوائم الخاصة بمنح لقاحات كورونا".