مطران المنوفية: التوبة تفتح باب الشبع بالحب الإلهي

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وتابع قائلا، إن المحبة فضيلة لا تقبل رزيلة لأن الخلط بين الأمرين يشوه المحبة ويحولها إلى رذيلة وليست فضيلة حتى مع أقرب الناس.
وأشار إلى أن السؤال الآن ما هى سمات شبع النفس ؟، والإجابة أكيد تتجه نحو الشبع من الله لكل الحواس والروح من الله بعلاقة متميزة مع الله والعشرة المقدسة معه في خلوة روحية وصلوات وممارسات روحية وتداريب وخبرات في المخدع ومناجاة روحية والنتيجة لكل هذه هى أن يشبع الإنسان ويقوى إيمانه ويمارس توبة قوية.
ونوه إلى أن هذه الممارسات تمثل عودة لحضن الآب السماوي، كما قال أبونا بيشوى كامل عنها أن حضن الله وقف على النفس التائبة فالتوبة تفتح باب الشبع بالحب الإلهي فتكون الروحيات مشبعة بقوة.
واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد بتذكار نياحة القديس العظيم يوحنا كاما وهو المعروف باسم القديس "يحنس كاما"، وكان من أهل شبرامنتو من أعمال صا، وكان أبواه مسيحيين خائفين من الله ، ولم يكن لهما ابن سواه، فزوجاه بغير إرادته.
ويذكر كتاب السنكسار المختص بذكر كافة الأحداث والمناسبات والأعياد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه لما دخل إلى خدره وقف وصلي كثيرا، ثم تقدم إلى الصبية وقال لها " يا أختي أنت تعرفين إن العالم يزول وكل شهواته فهل لك إن توافقيني علي حفظ جسدينا طاهرين ؟ " فأجابته قائلة : يا أخي حي هو الرب، إن هذه هي رغبتي، والآن قد أعطاني الرب سؤل قلبي" .
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