مطران المنوفية: التوبة تفتح باب الشبع بالحب الإلهي

قال نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية ونحن في عام جديد ونريد أن ننمو في الروحيات ونحقق انتصارات روحية وبعد أن تحدثنا عن بداية جديدة وأيضا تقدير قيمة الوقت وتحقيق الأمنيات في عام جديد، وارى ضرورة الحديث عن أمر هام ويحقق الأمنيات الروحية.

وأضاف نيافة الأنبا بنيامين - في رسالته الروحية اليومية - إن الأمر الهام لتحقيق الأمنيات الروحية هو نفس شبعانة والقصد بالنفس ذهن وعاطفة وارادة مقدسة والكتاب يقول "النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو" (أم 27: 7)، والمقصود من العسل الشر الذى يحارب الإنسان في كل مجالات الحياة مثل اشتهاء الأمور الدنيوية مثل المناصب او الأموال او الجنس او حب الناس بطريقة ذاتية لا روحية.

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وتابع قائلا، إن المحبة فضيلة لا تقبل رزيلة لأن الخلط بين الأمرين يشوه المحبة ويحولها إلى رذيلة وليست فضيلة حتى مع أقرب الناس.

وأشار إلى أن السؤال الآن ما هى سمات شبع النفس ؟، والإجابة أكيد تتجه نحو الشبع من الله لكل الحواس والروح من الله بعلاقة متميزة مع الله والعشرة المقدسة معه في خلوة روحية وصلوات وممارسات روحية وتداريب وخبرات في المخدع ومناجاة روحية والنتيجة لكل هذه هى أن يشبع الإنسان ويقوى إيمانه ويمارس توبة قوية.

ونوه إلى أن هذه الممارسات تمثل عودة لحضن الآب السماوي، كما قال أبونا بيشوى كامل عنها أن حضن الله وقف على النفس التائبة فالتوبة تفتح باب الشبع بالحب الإلهي فتكون الروحيات مشبعة بقوة.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد بتذكار نياحة القديس العظيم يوحنا كاما وهو المعروف باسم القديس "يحنس كاما"، وكان من أهل شبرامنتو من أعمال صا، وكان أبواه مسيحيين خائفين من الله ، ولم يكن لهما ابن سواه، فزوجاه بغير إرادته.

ويذكر كتاب السنكسار المختص بذكر كافة الأحداث والمناسبات والأعياد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه لما دخل إلى خدره وقف وصلي كثيرا، ثم تقدم إلى الصبية وقال لها " يا أختي أنت تعرفين إن العالم يزول وكل شهواته فهل لك إن توافقيني علي حفظ جسدينا طاهرين ؟ " فأجابته قائلة : يا أخي حي هو الرب، إن هذه هي رغبتي، والآن قد أعطاني الرب سؤل قلبي" .