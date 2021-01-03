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محمد سياف - ابو ظبي - يترقب المسلمون في انحاء العالم موعد شهر الصيام والغفران، الشهر الذي أنزل فيه القرآن هداية للناس ونبراسًا ودستور للحياة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ما جعل عمليات البحث في زيادة مستمرة ولا سيمًا عن موعد شهر رمضان في مصر 2021، للتعرف على موعد أيام الشهر الفضيل، والذي يؤدي فيه المسلمون الصيام الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وسنة محببة إلى الجميع، ببدء صلاة التراويح، فضلًا عن رغبة الجميع في ختم القرآن لمرة واحدة على الأقل خلال .

موعد شهر رمضان في مصر 2021

ينتظر المسلمون بكل شغف أول أيام شهر رمضان من كل عام، منذ آخر لشهر رمضان الذي انقضى، لما يتسم به من روحانيات عالية، وحسنات وثواب عظيم وأجر كبير من الله عز وجل على جميع الفروض والسنن التي تؤدى في هذا الشهر الفضيل، وسوف نوضح توقعات المعهد القومي للبحوث الفلكية، حيث من المرجح أن يكون نهاية شهر شعبان يوم 29 من الشهر الموافق 12 إبريل 2021م، مشيرًا أن أول أيام شهر رمضان الفضيل سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل 2021م، موضحًا أن موعد شهر رمضان في مصر 2021 من المحتمل أن تتغير وفقًا لرؤية الهلال الذي يتم من قبل وزارة الأوقاف المصرية، في التاسع والعشرين من شهر شعبان في كل عام .

موعد عيد الفطر المبارك 2021

ووفقًا لتوقعات المعهد القومي للفلك، لموعد أول أيام شهر رمضان الفضيل، فعليه فمن المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021 ويستمر حتى يوم السبت 15 مايو من نفس العام، مشيرة أيضًا إلى أن تلك المواعيد من المحتمل أن تتغير وفقًا لرؤية هلال شهر شوال الذي يتم يوم 29 رمضان من كل عام .