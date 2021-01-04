تحيا مصر: الصندوق مكلف بدعم توفير لقاح كورونا للفئات ذات الأولوية

جدة - نرمين السيد - أضاف مختار، خلال مدخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأحد، أن وزارة الصحة والسكان هى الجهة التى ستحدد الفئات ذات الأولوية. وأوضح المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن الصندوق يعمل منذ بداية جائحة كورونا لتوفير الموارد المطلوبة لتغطية احتياطات الأطقم الطبية والأفراد الأولى بالرعاية.

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