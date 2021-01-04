يوافق عام نشأة الاتحاد الدولي للاتصالات.. عمرو طلعت: عيد البريد المصري علامة فارقة ونقطة تحول

أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عيد البريد المصري، هو يوم تاريخي مشهود، يمثل علامة فارقة ونقطة تحول في تاريخ البريد؛ حيث نقلت ملكية البوسطة الأوروبية إلى الحكومة المصرية، في 2 يناير 1865 ليصبح ذلك اليوم عيدا، يحتفل به كل عام؛ جاءت تصريحات الدكتور عمرو طلعت، خلال تفقده أعمال تطوير وإعادة تأهيل مبنى متحف البريد المصري التاريخي، فى منطقة العتبة بوسط القاهرة، تزامنا مع ذكرى انشاء البريد المصري الذي يوافق 2 يناير من كل عام.

جدير بالذكر، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات الراديوية، هولين جاو، وفي كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية، بشرم الشيخ، في 28 أكتوبر 2019، كان قد أشار إلى أن عام نشأة البريد المصري، هو نفسه عام نشأة الاتحاد الدولي للاتصالات؛ لافتا إلى أن البريد المصري احتفل في عام 2015، بالذكرى المئوية 150 سنة.