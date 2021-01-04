انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان هام من دار الإفتاء المصرية بشأن ارتداء الكمامة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت دار الإفتاء المصرية بيان هام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، حيث ناشدت فيها جموع المصريين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وشددت على ضرورة ارتداء الكمامة، حيث جاءت مناشدة الإفتاء من خلال إرفاق صورتين للأطقم الطبية وتظهر عليهم علامات التعب جراء تزايد حالات كورونا.

بيان دار الإفتاء المصرية بشأن ارتداء الكمامة

وكتبت درا الإفتاء عبر صفحتها نصاً: ” ألا تكفيك صورة هذه الممرضة التي تملَّكها الخوف من كثرة الوفيات حولها.. ألا تكفيك صورة هؤلاء الممرضات اللاتى أنهكهنَّ التعب من علاج المرضى”، حيث ثمنت جهود جميع القائمين على التصدي لفيروس كورونا وتقديم العلاج، وأكدت على أنهم أبطال : ” اللهم اجزهم عنا خير الجزاء”.

وناشدت الإفتاء جميع المصريين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية مع ضرورة تعديل السلوك من أجل المحافظة على الصحة من التعرض للمرض، ودعت المولى عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء.

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وجاء بيان دار الإفتاء المصرية بالتزامن مع تشديدات الدولة المصرية على تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة، وأكدت على ضرورة تطبيق الغرامات المالية على جميع المخالفين خلال هذه الفترة من أجل المحافظة على سلامة المواطنين وعدم انتشار الفيروس بينهم خلال هذه المرحلة.