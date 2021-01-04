الخارجية : متابعة سير التحقيقات فى قضية المواطن الذى قتل بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية أنها تواصل متابعتها الحثيثة من خلال القنصلية العامة فى الرياض لسير التحقيقات الجارية فى قضية مقتل المواطن المصرى المرحوم هانى عبد التواب سعد محمد بالمملكة العربية السعودية والذى نقل جثمانه فى وقت سابق اليوم الأحد إلى أرض الوطن.





وأوضحت وزارة الخارجية - فى بيان صحفى اليوم - أن القنصلية وبعد الانتهاء من إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن صباح اليوم الأحد، تستمر فى بذل مساعيها، بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالى بالرياض، للحصول على كافة مستحقات الفقيد، وأية تعويضات مستحقة لأسرته وفق أحكام القانون السعودى. وأعربت الخارجية عن خالص التعازى لأسرة المرحوم هانى عبد التواب، معبرة عن ثقتها فى عدالة السلطة القضائية بالمملكة العربية السعودية وقدرتها على إنزال العقاب الرادع على الجناة.

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