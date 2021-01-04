حالة الطقس غدًا الاثنين 4 يناير 2021 .. الأرصاد تكشف التفاصيل

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محمد سياف - ابو ظبي - ساد مصر في الأيام السابقة طقس مائل للبرودة نهارًا على معظم الأنحاء، بارد إلى شديد البرودة ليلًا، ويترقب المواطنين والمقيمن في مصر حالة الطقس غدًا الاثنين 4 يناير 2021 ، ولا سيما بعد أن أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية نشرتها اليوم عن حالة الطقس وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على مناطق ومحافظات مصر في الوجه البحري والقبلي وشمال وجنوب سيناء، وذلك عبر موقعها على الإنترنت، وسوف نوضح من خلال موقع مصر فايف حالة الطقس المتوقعة غدًا وما يتعلق بها من ظواهر جوية .

حالة الطقس غدًا الاثنين 4 يناير 2021

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الاثنين 4 يناير 2021م، موضحة أن البلاد سوف تشهد طقس مائل للدفء نهارًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء بينما يكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

الظواهر الجوية غدًا الاثنين 4 يناير

تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لأمطار خفيفة، كما تسود الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ولا سيما على الطرق القريبة من الزراعات والمسطحات المائية، أما عن الرياح فتكون معتدلة على معظم الانحاء، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف على البحر المتوسط وعلى البحر الأحمر بين متر إلى 1.75 متر .

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 4 يناير 2021

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة يوم الاثنين 4 يناير 2021م، على كافة أنحاء البلاد، والتي جاءت على النحو التالي :