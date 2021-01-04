نواب تنسيقية شباب الأحزاب: لن نتهاون مع أى مخطئ ومحاسبة المقصرين في واقعة مستشفي الحسينية فرض عين

أصدر نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيان خاص بواقعة مستشفى الحسينية، الذى توفى على إثره عدد من المواطنين متأثرين بفيروس كورونا المستجد.

وجاء البيان كالتالى:" تابع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين واقعة مستشفي الحسينية بمحافظة الشرقية باهتمام شديد.

تنسيقية شباب الأحزاب: لابد من عرض الحقائق

وتابع البيان الصادر من تنسيقية شباب الأحزابب:" يؤكد نواب التنسيقية، أن حياة المواطنين المصريين لا يمكن أن تكون مادة للتجارة والمزايدة، مثلما يفعل المزايدون ممن يتاجرون بأوجاع وأرواح المصريين. وإن ما حدث في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية يجب التوقف عنده طويلًا من أجل التوصل، إلى كل الحقائق وعرضها على الرأى العام المصري بشفافية ووضوح، فإما أن هناك تقصيرًا وجب محاسبة مرتكبيه، أو أن ما حدث هو حلقة جديدة من محاولات زعزعة استقرار الوطن عبر بث الشائعات والمتاجرة بالأرواح، وفي الحالتين يجب أن يتم عرض كل الحقائق على الشعب المصري.

تنسيقية شباب الأحزاب: لا نقبل التهاون حيال حياة المصريين

وأضاف البيان الصادر من تنسيقية شباب الأحزاب:" لا يمكن القبول بأي تهاون حيال حياة المصريين، وأن أي اهمال، أو تقصير لا يمكن التراخي معه، ولابد من مواجهته. ومحاسبة المسؤول عنه فرض عين.

كما يثمن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سرعة تحرك أجهزة الدولة التنفيذية للوقوف على حقيقة ما حدث، وكذلك ما اتخذته رئاسة مجلس الوزراء من قرارات تعلن من خلالها عن حالة الأكسجين الطبي في المستشفيات، ومتابعتها للوضع بشكل مستمر. وكذلك خطوة النيابة العامة المصرية باستدعاء بعض مسؤولي المستشفى لإجراء تحقيق قضائي مستقل يوضح حقائق الأمور ويحاسب أية أطراف مخطئة.

وأختتم البيان:" يتوجه نواب التنسيقية بخالص التعازي لأسر المتوفيين، كما تقدم كامل الدعم لفرق وأطقمنا الطبية التي تبذل كل الجهد والتضحيات في مواجهة هذا الوباء من أجل جموع الشعب المصري.