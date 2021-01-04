الأنبا مارتيروس يهنئ المهنيين بعيد الميلاد عبر فيسبوك بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال الأنبا مارتيروس: "الأخوة الأعزاء والأصدقاء الكرام، إن قلوبنا تلتقى فى هذه الظروف، لتهنئة بعضنا بعضا رغم إغلاق الكنائس بسب انتشار الوباء وعدم إمكانية اللقاء، والتشرف بكم".
وتابع: "ولكن يسرنى أن أشكركم على تهنئتكم الرقيقة بعيد الميلاد المجيد عبر الرسائل الإليكترونية، والمكالمات الهاتفية، وأن قلوبنا واحدة، وأرواحنا واحدة، ندعو الله أن يرفع عنا هذا الوباء، ويرحم العالم من هذا الخطر".
وأردف: "وإذ نحن جميعا بالروح الواحدة لكل المصريين، يد واحدة، لوطن واحد، نعيش فيه معا على أرضه المباركة، ندعو الله أن يكلل مسيرتنا الوطنية بالنجاح والتقدم، وأن ينصر مصر والعالم على هذا الوباء الذى فرق الأجساد، ولكن وحد القلوب، كل عام وأنتم بخير".
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