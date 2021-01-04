نشرة الأخبار.. السيسي يوجه بالاستفادة المثلى من البترول والغاز.. توافق جديد بخصوص سد النهضة.. انخفاض أعداد مصابي كورونا .. تطورات جديدة في أزمة مستشفى الحسينية

نشر موقع "دوت الخليج" عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية أبرزها:

السيسي يوجه بالاستفادة الاقتصادية المثلى من البترول والغاز

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.. التفاصيل

انخفاض جديد.. الصحة: تسجيل 1309 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و64 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 418 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 113898 حالة حتى اليوم.

مدبولي يكلف بإخلاء أراض في 4 محافظات تمهيدا لتطويرها من خلال الهيئة الهندسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمتابعة موقف مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بمشاركة كل من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ومسئولي وزارة الموارد المائية والري، كما حضر الاجتماع اللواء هاني مصطفى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.. التفاصيل



لحل النقاط الخلافية.. توافق وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا على إجراء مباحثات لمدة أسبوع

شارك كل من سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في الاجتماع السداسي الوزاري حول سد النهضة الإثيوبي الذي عُقد اليوم الموافق الأحد، لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان واثيوبيا برئاسة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.. التفاصيل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حيث تم استعراض تقرير حول ما تم تداوله بشأن وجود نقص في كميات الأوكسجين المتاحة بمستشفي الحسينية المركزي، بمحافظة الشرقية.. التفاصيل





تقرير يومي عن الأكسجين أمام رئيس الوزراء.. الحكومة تكشف تفاصيل واقعة مستشفى الحسينية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حيث تم استعراض تقرير حول ما تم تداوله بشأن وجود نقص في كميات الأوكسجين المتاحة بمستشفي الحسينية المركزي، بمحافظة الشرقيةالتفاصيل

رئيس الوزراء يتابع مشروعي تطوير عواصم المحافظات والمدن والقاهرة التاريخية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، الأحد، لمتابعة خطوات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكذلك مشروعات إحياء القاهرة التاريخية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية.. التفاصيل



قرار عاجل من الصحة بشأن الأطقم الطبية

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الموافقة على تجديد الإجازات للعمل بالخارج، والمقدمة من أعضاء المهن الطبية والعاملين بالقطاع الصحي..التفاصيل

مش هنسيب الناس تموت.. محافظ الشرقية يعلق على أزمة مستشفى الحسينية

قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن مستشفى الحسينية لديها خزان أوكسجين سعته ٦ آلاف لتر، ويتم استهلاك 17000لتر من الأوكسجين داخل المستشفى يوميا، معقبا: "لو حدث أي تسريب أو عطل في هذا الخزان لن نترك الناس تموت.. توجد شبكة احتياطية موصل بها ٢٥ أنبوبة أكسجين وتوفر ٨٣٠ لتر يوميا، وتكفي لمدة ١٥ ساعة في حال وجود أي عطل.. التفاصيل



انتقال الموظفين قريبا.. الإسكان: انتهاء 98% من الحي الحكومي في العاصمة الجديدة ..فيديو

قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إنه تم الانتهاء من 98% من التشطيبات النهائية للحي الحكومي، وأصبحت المرافق والمباني جاهزة لاستقبال الحكومة والموظفين وابتداءً من الربع الثاني لعام 2021، وسيتم البدء في نقل الموظفين إلى المبنى الخاص لكل وزارة تابع لها.. التفاصيل

شيخ الأزهر يعزي الدكتور نصر فريد واصل في وفاة زوجته

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التعازي إلى الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، مفتي الجمهورية الأسبق، في وفاة زوجته، والتي وافتها المنية اليوم الأحد، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد المغفور لها بواسع رحمته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.. التفاصيل

عم المعلم القتيل بالسعودية يتلقى العزاء أمام منزله بعد إصابة والده بالإغماء.. فيديو

تلقى المحاسب محمد عرندس عم المعلم هانى عبد التواب معلم اللغة الانجليزية الذى قتل فى المملكة العربية السعودية على يد طالب بالمدرسة ، العزاء أمام منزل نجل شقيقه عقب تشييع جنازته اليوم بقرية النزلة مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم.. التفاصيل

فيديو جديد لقاتل زوجته أمام مدرسة ببولاق .. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديدا صادما لقاتل زوجته أمام إحدى المدارس ببولاق بالتحديد في منطقة صفط اللبن.. التفاصيل



الدولار يتراجع في البنوك اليوم الأحد.. تعرف على الأسعار

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 3-1-2021، مقابل الجنيه، بعد أن شهد أمس السبت ارتفاعا بمتوسط 3 قروش، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع متراجعا قرشا واحدا.. التفاصيل

البنك المركزي يطلق مبادرة بـ 15 مليار جنيه لتحويل السيارات إلى الوقود المزدوج

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على إطلاقه مبادرة إحلال المركبات، تحويل السيارات، للعمل بـ الوقود المزدوج، والتي يتم من خلالها إتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% "فائدة مقطوعة"، يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات "الملاكي، الأجرة، الميكروباص" لتعمل بالوقود المزدوج.. التفاصيل

محافظ الإسكندرية: ما حدث داخل كارفور كارثة وغير مقبول.. فيديو

علق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على احتفالات رأس السنة بـ كوبري "ستانلي"، قائلًا «كنت حزين جدًا أنا بشوف ومهموم، وحزني على المواطن السكندري أكبر من حزني على نفسي وكنت بتخيل، لو أنا كنت موجود وقتها كنت هنزل بنفسي وهمنع ده زي ما عملت المرة اللي فاتت ومكنش الموقف كويس.. وشفت كمان فيديوهات كارفور»... اتالتفاصيل

إرشاد عن بعد.. قناة السويس تكشف كيفية التعامل مع أي سفينة موبوءة بكورونا

اكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تثبيت الرسوم على ما هي علية فيما يخص العبور من قناة السويس، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعطي ثقة وانطباع جيد عن المرور من القناة.. التفاصيل

إجراءات وقائية جديدة.. إخضاع جميع القادمين لفحص PCR في مطار الكويت

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية سيتم إجراء فحص PCR من قبل الطواقم الطبية المتواجدة في مطار الكويت الدولي على كافة الركاب القادمين لدولة الكويت.. التفاصيل



فى عيد ميلادها الـ 60 .. أجرأ إطلالات إلهام شاهين تبرز أنوثتها

يصادف اليوم الأحد الموافق 3 يناير، عيد ميلاد الفنانة القديرة إلهام شاهين والتي أتمت عامها الـ 60، وعلى الرغم من ذلك لازالت تهتم بجمالها وأناقتها.. التفاصيل