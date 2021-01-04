تنسيقية الأحزاب تعلق على واقعة الحسينية : لا يمكن التهاون فى حق المصريين

جدة - نرمين السيد - وأكد نواب التنسيقية أن حياة المواطنين المصريين لا يمكن أن تكون مادة للتجارة والمزايدة، مثلما يفعل المزايدون ممن يتاجرون بأوجاع وأرواح المصريين.

وأشار البيان إلى أن ما حدث فى مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية يجب التوقف عنده طويلًا من أجل التوصل إلى كل الحقائق وعرضها على الرأى العام المصرى بشفافية ووضوح، فإما أن هناك تقصيرًا وجب محاسبة مرتكبيه، أو أن ما حدث هو حلقة جديدة من محاولات زعزعة استقرار الوطن عبر بث الشائعات والمتاجرة بالأرواح، وفى الحالتين يجب أن يتم عرض كل الحقائق على الشعب المصرى.

وتابع البيان: "لا يمكن القبول بأى تهاون حيال حياة المصريين، وأن أى اهمال، أو تقصير لا يمكن التراخى معه، ولابد من مواجهته. ومحاسبة المسؤول عنه فرض عين".

وثمن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سرعة تحرك أجهزة الدولة التنفيذية للوقوف على حقيقة ما حدث، وكذلك ما اتخذته رئاسة مجلس الوزراء من قرارات تعلن من خلالها عن حالة الأكسجين الطبى فى المستشفيات، ومتابعتها للوضع بشكل مستمر. وكذلك خطوة النيابة العامة المصرية باستدعاء بعض مسؤولى المستشفى لإجراء تحقيق قضائى مستقل يوضح حقائق الأمور ويحاسب أية أطراف مخطئة.

وتوجه نواب التنسيقية بخالص التعازى لأسر المتوفيين، كما تقدم كامل الدعم لفرق وأطقمنا الطبية التى تبذل كل الجهد والتضحيات فى مواجهة هذا الوباء من أجل جموع الشعب المصرى.