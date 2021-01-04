شاهد.. وزيرة الهجرة: بكيت أحيانا بسبب الانتقادات اللاذعة وربنا يعوضنى دائما

وقالت مكرم، خلال استضافتها فى حوار خاص فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على فضائية "سى بى سى"، أنها كانت فى البداية متأثرة بالانتقادات اللاذعة التى توجه إليها، لكن مع مرور الوقت أصبح الأمر عاديا، مؤكدة أن ملف المصريين بالخارج مليئ بالمشكلات.
وأوضحت، أنها تعرضت للانتقادات بعد حلفها اليمين الدستورية مباشرة "لا أرد الإساء بإساءة وبكيت فى بعض الوقت لكن ربنا بيعوضنى دائما".
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