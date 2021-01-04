تطورات جديدة في حالة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا

حالة من القلق والخوف التي أصابت نجوم الفن بعد إصابة الفنانة القديرة يسرا بفيروس كورونا، ومن ثم تدهور حالتها الصحية، فضلًا عن تساؤلات الجمهور بصفة مستمرة عن تطورات الحالة الصحية ليسرا.

تطورات الحالة الصحية ليسرا

دوت الخليج يكشف آخر التطورات الصحية لحالة الفنانة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث أنها بدأت في التحسن والحديث مع المتواجدين في المنزل بعدما كانت لن تقوى على ذلك.

وكانت يسرا قد تأكدت من إصابتها بفيروس كورونا في الجمعة 25 ديسمبر الجاري، بعد إعلان عدد من النجوم إصابتهم بالفيروس من بينهم امير كرارة، جومانا مراد، والفنان ابو، سلوى محمد علي، والاعلامي وائل الابراشي.

كانت قد، تعاقدت يسرا على بطولة فيلم "ليلة العيد"، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وتدور قصته حول 6 بطلات ويناقش قضايا قهر المرأة.

الجدير بالذكر، أن يسرا شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "خيانة عهد" ، حيث شاركها البطولة كلًا من حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، خالد أنور، سلوى عثمان وهنادي مهنى.