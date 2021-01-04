عاجل .. إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوى والدائرى الإقليمى بسبب الشبورة

جدة - نرمين السيد - وكانت المتابعات المرورية الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية، ما يعيق مستوى الرؤية، حيث قررت الإدارة العامة للمرور سريعا، إغلاق طريق اسكندرية الصحراوى، والطريق الدائرى الأقليمى من بوابات الخطاطبة فى الاتجاهين لوجود شبورة تعيق الرؤية ومنعا لوقوع الحوادث المرورية.
الشبورة المائية
وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور على جميع الطرق، حفاظا على سلامتهم.
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