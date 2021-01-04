رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 عبر الشركة المصرية للاتصالات وطرق السداد

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محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021، حيث يوجد ثلاث طرق للاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي إما بالاتصال برقم 111 الدعم أو الابلكيشن we أو استعلام عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات برقم التليفون بخطوات بسيطة جداً، حيث توفر الشركة موقع we يضم خدمات عديدة بغير استعلام الفواتير، منها الاشتراك في باقات الانترنت المختلفة للموبايل والمنزلي، وأيضاً معرفة كم متبقي من الباقة وموعد التجديد، كل هذا بالإضافة إلى دفع فاتورة الهاتف المحمول أو الشحن عبر تطبيق (وي) المصرية للاتصالات على جوالك الذي يسهل الكثير من الأمور عليك، تستطيع معرفة كافة شء أنت في مكانك.

مواعيد وطرق سداد فاتورة التليفون المنزلي

طرحت الشركة المصرية للاتصالات في وقت سابق عن عدة أنظمة للمحاسبة في فواتير التليفون الأرضي منها نظام الربع سنوي وهو يتم كل ثلاثة أشهر، حيث يتم سداد حوالي من 65 جنيها إلى 75 جنيه مع زيادة أسعار الاشتراك التي تمت خلال الأشهر الماضية بنسبة 20% على الأنظمة الحالية، وموعد دفع الفاتورة يوم 15 يناير 2021 مع فترة سماح تصل لشهر بعدها يتم تطبيق قطع الحرارة ثم غرامة التأخير.

أما عن طرق السداد فهي أكثر من طريقة من خلال أي فرع (فوري – مصاري – أمان – بي – المصرية للاتصالات we – خدماتي).

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

بخطوات بسيطة جداً يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير بالرقم:-