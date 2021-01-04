عاجل .. إغلاق 4 طرق صحراوية وزراعية بسبب الشبورة

جدة - نرمين السيد - قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية للمرور، اليوم الإثنين، إغلاق طريق الكريمات الصحراوى، وطريق مصر - أسوان الزراعى من كمين المالطية حتى كمين الرحمانية أمام حركة المرور.





وفى سياق متصل، قررت "المرور" إغلاق طريق العلمين الصحراوى، وطريق أسيوط الصحراوى، معللة ذلك، لوجود شبورة كثيفة تمنع الرؤية تماما على هذه الطرق، منعا لحدوث أى تصادمات أو حوادث على الطرق سالفة الذكر. الشبورة المائية وأهابت الإدارة العامة للمرو بجميع قائدى السيارات على مختلف الطرق ضرورة توخى الحذر الشديد أثناء القيادة، منعا من حدوث أى حوادث طرق.

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