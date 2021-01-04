مصر تدين الهجوم الإرهابى الغاشم بمقاطعة بالوشيستان بباكستان

جدة - نرمين السيد - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الأحد، الهجوم الإرهابى الغاشم الذى وقع فى مقاطعة بالوشيستان بجمهورية باكستان الإسلامية، والذى استهدف عمال منجم فحم، وأسفر عن سقوط نحو 11 قتيلاً، وعدداً من الجرحى.





وأعربت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية - عن خالص التعازى لباكستان الصديقة، ولأسر ضحايا هذا الهجوم الوحشى الإرهابي، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمصابين. وأكدت مصر على وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب باكستان الصديقة فى مواجهة الإرهاب.

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