طقس الإثنين .. استمرار الشبورة الكثيفة وبرودة ليلا .. القاهرة 21

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، ورياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء ورياح معتدلة.

حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد ورياح معتدلة.

وكشف خبراء الأرصاد أن البلاد ستشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، يكون باردا على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

درجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر :

القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21

شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 21

طنطا الصغرى 11 والعظمى 21

دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21

الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21

بلطيم الصغرى 14 والعظمى 21

مطروح الصغرى 08 والعظمى 21

السلوم الصغرى 09 والعظمى 20

سيوة الصغرى 06 والعظمى 20

بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 22

دمياط الصغرى 13 والعظمى 22

الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21

الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22

السويس الصغرى 12 والعظمى 21

العريش الصغرى 11 والعظمى 21

طابا الصغرى 13 والعظمى 22

كاترين الصغرى 03 والعظمى 20

الطور الصغرى 13 والعظمى 24

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26

فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24

مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24

الفيوم الصغرى 08 والعظمى 21

بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 21

المنيا الصغرى 08 والعظمى 21

أسيوط الصغرى 09 والعظمى 22

سوهاج الصغرى 10 والعظمى 23

قنا الصغرى 11 والعظمى 24

الأقصر الصغرى 11 والعظمى 25

أسوان الصغرى 11 والعظمى 26

الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 25

حلايب الصغرى 19 والعظمى 24

شلاتين الصغرى 18 والعظمى 26