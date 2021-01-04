اعرف كيفية إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 والفئات المستحقة والأوراق المطلوبة

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محمد سياف - ابو ظبي - قررت الحكومة المصرية تفعيل إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 وذلك بناءا علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وذلك في إطار سعي الدولة لتخفيف العبء علي الفئات الأكثر احتياجا في الدولة وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا الذي اثر اقتصاديا علي الكثير من الأسر وقد أتاحت الحكومة التقديم الإلكتروني من اجل إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 للتسهيل علي المواطنين والابتعاد عن التزاحم وذلك من خلال المواقع التالية:

موقع دعم مصر

موقع بوابة مصر الرقمية

وسوف نستعرض معكم متابعينا خلال السطور التالية شرح حول كيفية إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 والفئات المستحقة لإضافة المواليد هذا العام.

شرح كيفية إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

نستعرض معكم متابعينا الأعزاء كيفية إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 عن طريق مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة فقط قم بتتبع الخطوات التالية من أجل اتمام إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 واليكم متابعينا الخطوات:

قم بالدخول إلي موقع بوابة مصر الرقمية من الرابط التالي (اضغط هنا)

قم باختيار التموين من قائمة الخدمات الحكومية

قم باختيار ضم أفراد أسرتي وذلك من أجل إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

اضغط علي ابدأ الخدمة

قم بعمل حساب جديد وسجل بيانات الرقم القومي ورقم المصنع واسم الوالده

ثم سوف تظهر بيانات مقدم الطلب

قم بإضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

لمشاهدة فيديو شرح طريقة التسجيل

الفئات المستحقة إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

تخطط الحكومة المصرية لإضافة حوالي مليون فرد جديد لبطاقات التموين بتكلفة إجمالية تصل إلي 1.6 مليار جنية سنويا ومن المقرر أن تكون الأولوية في إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 للفئات التالية:

المطلقات والأرامل

العمالة الغير منتظمة

الحاصلين علي معاش تكافل وكرامة

الأوراق المطلوبة من أجل إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

يبحث العديد من المتابعين عن الأوراق المطلوبة من أجل إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 من أجل اضافة أبنائهم والاستفادة من قرار الحكومة بضم أفراد جدد لبطاقات التموين:

صورة بطاقة رب الأسرة

صورة بطاقة المشتركين البالغين

صور شهادات ميلاد الأولاد القصر

إيصال كهرباء لأخر فاتورة

إيصال ماكينة صرف المقررات التموينية

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