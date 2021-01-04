الاحتفال باليوم العالمى لـ طريقة برايل

جدة - نرمين السيد - يُحيى العالم، اليوم الإثنين "اليوم العالمى ل طريقة برايل"، ذلك اليوم الذى يهدف الاحتفال به إلى تشجيع فاقدى البصر أو من يعانون من ضعف حاد به على القراءة والكتابة وتوطيد تواجدهم الفعلى فى مجتمعاتهم.





يهدف "اليوم العالمى لـ طريقة برايل" إلى العمل على إيجاد حلول فعلية للتغلب على مشاكلهم من خلال تضافر جهود المنظمات الدولية وفى مقدمتها منظمة الصحة العالمية. ويتيح الاحتفال فرصة للاعتراف بضرورة وجود مزيد من الوسائل مساعدة للأشخاص التى تعانى من الإعاقة البصرية، والتأكيد من خلال هذه الوسائل المساعدة على مشاركتهم فى مجتمعاتهم وتواجدهم فى حالة تفاعل إيجابى مع الآخرين. اليوم العالمى لطريقة برايل جدير بالذكر، أنه تم اختيار يوم 4 يناير من كل عام ليكون "اليوم العالمى لـ طريقة برايل" حيث يوافق هذا التاريخ يوم ميلاد لويس برايل عام 1809، مخترع الكتابة بطريقة برايل المعروفة، والتى سميت على اسمه، حيث أحدث بها ثورة فى حياة فاقدى وضعاف البصر باختراعه نظاما للقراءة والكتابة يعتمد على فكرة الست نقاط البارزة.

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