صرح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالعديد من التصريحات خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز" حول تنظيم واستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد ونعرض لكم أبرزها: وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، التهنئة إلى الكونجرس الجديد، معبرا عن تطلعه للعمل معه للسيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. مفاجأة في تقرير الصحة حول وفيات مستشفى الحسينية..وفاة عمة مصطفى قمر.. قرار عاجل من البيت الأبيض ضد ترامب.. إغلاق 10 طرق لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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