سجق بالبطاطس- ارشيفية

تحاول العديد من السيدات التجديد في مائدة الفطور كي تنال رضا أفراد أسرتها من الكبار والصغار، لذا تظل تبحث عن وصفة أو فكرة جديدة لتغير الروتين اليومي. دوت الخليج يقدم لكِ وصفة جديدة لتغير قائمة فطورك، وذلك من خلال طريقة عمل السجق بالبطاطس. المقادير - خمس قطع من السجق

- مكعبات من البطاطس

- ملح وفلفل أسود

- ملعقة كبيرة من الزيت وآخرى من الزبدة - ثمرة من البصل المفروم طريقة تحضير السجق بالبطاطس - سخني الزيت والزبدة في مقلاة. - ضيفي البطاطس وقلبي لمدة 5 دقائق. - ضعي البصل على البطاطس مع التقليب لمدة 5 دقائق أخرى. - تبلي البطاطس بالملح والفلفل ثم ضيفي السجق وحركي المزيج لمدة 5 دقائق حتى تتمازج النكهات وتنضج البطاطس. اقرأ أيضًا.. فطارك صحي وبوصفة جديدة وبسيطة من مطبخك - اتركيها حتى النضج وقدميها مع السطلة الخضراء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل السجق بالبطاطس لفطور ممتع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.