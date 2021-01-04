تشميع 18 مركزا تعليميا وتحرير 14 محضرا تموينيا بكفر الدوار

جدة - نرمين السيد - شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة برئاسة اللواء مهندس أحمد على مرزوق، حملة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا متابعة المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة ومعدلات التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات بالتزامن مع الأعمال اليومية فى شتى القطاعات.





وأوضح بيان لمحافظة البحيرة اليوم الإثنين، أن جهود الحملة أسفرت عن النتائج الآتية: - ضبط وتشميع 18 مركزا تعليميا خلال حملات موسعة بكفر الدوار. - تحرير 14 محضرا تموينيا ضد مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بكفر الدوار. - إزالة 261 مخالفة إشغال طريق والتحفظ على 73 "شيشة"وتحرير 9 محاضر، تنوعت ما بين "محضر بيئة محضرين غلق محلات، وتحرير 6 محاضر تقديم شيشة". - بدء تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة ومتابعة الإلتزام بارتداء الكمامات بمواقف سيارات كفر الدوار. - إزالة 4 حالات بناء مخالف "فى مرحلة المهد"، من خلال حملات موسعة قامت بها بنطاقى المدينة والمركز. - أعمال رش وتطهير بنطاق المدينة، شملت مواقف سيارات الأجرة وعدد من مبانى الإدارات الخدمية. - توفير بروتوكول العلاج وأسطوانات أكسجين لـ 13 حالة كورونا.

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