حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 5-1-2021

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 5-1-2021
مهنياً: لا تَخَف من المبادرة، قد تفاجئك الأحداث، ويحالفك الحظ لدعم مشروع كنت تحلم به منذ أن بدأت العمل في اختصاصك.
عاطفياً: تعاود الاتصال بالشريك بعدما كنت قد وضعت حدّاً للعلاقة به، وتستعيد اللقاء معه بعد غياب، وتقرران في جلسة تصفية القلوب.
صحياً: تحاول قدر المستطاع الابتعاد عن كل ما يضرك صحياً، وتنجح بذلك لإرادتك القوية.
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 5-1-2021
مهنياً: تنجح في عمل درسته جيداً واستغرق منك الكثير من الوقت والطاقة والمجهود، لكنك تحصد نتائج باهرة.
عاطفياً: تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الأصدقاء والأحبّاء حولك، وتغني مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والأخاذة.
صحياً: لا تكثر من السهر، وحاول أن تنام الساعات المطلوبة لتبقى في حالة نشطة.
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 5-1-2021
مهنياً: تشعر اليوم بعدم رغبة في العمل، في الواقع إذا ذهبت إلى العمل اليوم فلن تقوم بالكثير على الأرجح، لذا يمكنك أن تعتبره يوم إجازة.
عاطفياً: لا تكن قاسيًا على الطرف الآخر إذا أردت الاحتفاظ به، هذا الشخص لن يتحمل القسوة منك، وربما تنفلت الأمور بينكما إذا أصررت على هذا الأسلوب.
صحياً: لن تكون قادرًا على علاج نفسك من المشكلة التي ألمت بك بشكل كامل، لكن هناك الكثير مما يمكن فعله للتخلص من آثارها أو تقليلها.
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 5-1-2021
مهنياً: اذا أسندت إليك مهمة ما محددة عليك تنفيذها بصدق وأمانة، فأنت كلفت بها نظراً إلى كفاءتك العالية.
عاطفياً: تعاطيك الجيّد والرائع مع الشريك تكون له انعكاسات ايجابية، وتلاحظ ذلك من خلال تصرفاته معك.
صحياً: أنت جريء في مواجهة الآخرين على الصعيد الصحي، محاولاً أن تبرهن لهم أن الرياضة علاج ناجح جداً.
حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 5-1-2021
مهنياً: مهما حاول بعضهم تشويه صورتك، لن ينجح لأنك صاحب سجلّ كبير من النجاحات أكبر من أن يتم القضاء عليه بسهولة.
عاطفياً: ابتعد عن الأنانية بعد الأرض عن الشمس، فالشريك يستحق منك معاملة أفضل وأكثر نضجاً ولطفاً ورقة وحناناً.
صحياً: لا تعتمد على التنظير فقط، بل حاول ان تمارس الرياضة بانتظام لتحسن وضعك الصحي.
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 5-1-2021
مهنياً: تتحسن الأمور في بيئة العمل، حيث تستطيع مواكبة التطور والإبداع اللازم، مما يعود عليك بالخبرة والثقة بالنفس نتيجة إعجاب رؤسائك في العمل.
عاطفياً: يتوقع لك الفلك أن تعيش علاقة عاطفية قريبًا، لكنها مختلفة واستثنائية، وينصحك بعدم التفكير في الماضى وألا تجعل تجاربك السابقة تؤثر في اختياراتك.
صحياً: تتعرض لبعض الأمراض الموسمية بسبب مناعتك الضعيفة وعدم اهتمامك بصحتك، لذل عليك متابعة تعليمات الطبيب والاستمرار في تناول الأعشاب الطبيعية.
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 5-1-2021
مهنياً: تشعر بالرضا عن نفسك وعملك لأنك تظن أنك قمت بكل شيء كان بوسعك القيام به ومحاولة تفادي الوقوق بأي خطأ.
عاطفياً: تنتهي حالة الإحباط وتتحرر من الجو العاطفي المتأزم الذي عشته لفترة وتعود للبحث عن النقاء والصفاء في الحب، فتعرف سعادة منقطعة النظير وأياماً سعيدة.
صحياً: قم ببعض التمارين الرياضية للتخفيف من الوزن الزائد، الطقس الجيد يسمح لك بذلك.
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 5-1-2021
مهنياً: تعامل مع أي وضع مستجد بذكاء وتفكير هادئ وتخطيط سليم كي تحصل على ما يساهم في تحسين دخلك وجني ثمار ما زرعت وتأخذ كما أعطيت.
عاطفياً: تعيش متعة وظلم الحب في آن واحد، وتشعر بالتفاؤل في أن يأخذك إلى طريق الارتباطً.
صحياً: لا تتوقع من أحد أن يلاحقك باستمرار للاهتمام بوضعك الصحي، الأمر رهن بإرادتك وحدك.
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 5-1-2021
مهنياً: تشعر بميل إلى الرفض والثورة، ما يزعج بعض الزملاء، فحاول أن تُظهر عن محبّة وتفهّم وهدوء واستيعاب الآخرين.
عاطفياً: تعيش الحب الصادق والنقي وتتردد في الاعتراف بحبك لأنك لا تعرف مشاعر من تحب.
صحياً: خفف من شرب القهوة خلال النهار ولا سيما في فترة بعد الظهر فهي تسبب لك الأرق ليلاً.
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 5-1-2021
مهنياً: تتزوّد طاقة كبيرة تساعدك على اجتياز العقبات، وتتمتع بحماسة وحيوية مضاعفة تزيدك اصراراً على الوصول إلى النجاح..
عاطفياً: لا تناقش ولا تعارض ولا تنتقد الشريك، بل كن متكتماً ولا تبح بأسرارك لأنك قد تفشي بعضها الخطير جداً.
صحياً: الإكثار من النشويات مساء يسبب لك البدانة، فاستعض عنها بالخضروات المسلوقة.
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 5-1-2021
مهنياً: أمورك المالية تكون بخير مدة طويلة، لكن عليك عدم التخلي عن الحرص المالي والتأكد من سلامة وضعك المالي كل فترة.
عاطفياً: لا تحاول فرض شخصيتك بالقوة على الطرف الآخر، فهو لا يفضل هذا الأسلوب في التعامل، ومن الممكن أن تخسره بسبب ذلك.
صحياً: لا تلق باللوم دومًا في تدهور أمورك الصحية على الآخرين، أنت الذي تسببت لنفسك بكل هذا، ويجب أن تتحمل المسؤولية كاملة عن أفعالك.
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 5-1-2021
مهنياً: حل كل المشاكل في لحظة واحدة أمر مستحيل تمامًا، عليك تحمل مسؤولياتك كاملة وبدء العمل لإيجاد الحلول بدلاً من انتظار المعجزات.
عاطفياً: لا يوجد أي مقابل يحاول شريكك الحصول عليه منك على عكس ما تتخيل، عليك أن تنقي نيتك السيئة وتتعامل مع الآخرين بطريقة أفضل مما تفعل.
صحياً: لا تحمل أوزانًا ثقيلة، من الممكن أن تتسبب بضرر دائم لظهرك أو عنقك إذا فعلت شيئًا بطريقة غير صحيحة.
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