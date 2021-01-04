أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنها استقبلت فى عام 2020 أكثر من مليون ونصف شكوى من المواطنين عبر قنواتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي وتم الرد عليهم جميعا.
وأشارت الصفحة إلى أن تلك الخدمة غير مرتبطة بساعات العمل الرسمية والهدف الرئيسي من تلك الخدمة هو خدمة كل المشتركين في مختلف انحاء الجمهورية.
وطالبت الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين الاشتراك والانضمام إلى قنواتها مضيفة أن المشتركين في 2020 بلغ أكثر من 250 ألف عميل يستفيدون من الحصول علي جميع خدمات الكهرباء من خلال تلك المنصات :
فيسبوك
http://ow.ly/TaiV50CWFRd
إنستغرام
http://ow.ly/ig3O50CWFRg
تويتر
http://ow.ly/XtJN50CWFRe
يوتيوب
http://ow.ly/5ypU50CWFRf
لينكد أن
http://ow.ly/V4mg50CWFRc
ساوند كلاود
http://ow.ly/GqSa50CWFDq
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على السوشيال ميديا ..الكهرباء تتلقى مليون ونصف رسالة العام الماضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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