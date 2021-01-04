على السوشيال ميديا ..الكهرباء تتلقى مليون ونصف رسالة العام الماضى

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنها استقبلت فى عام 2020 أكثر من مليون ونصف شكوى من المواطنين عبر قنواتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي وتم الرد عليهم جميعا.

وأشارت الصفحة إلى أن تلك الخدمة غير مرتبطة بساعات العمل الرسمية والهدف الرئيسي من تلك الخدمة هو خدمة كل المشتركين في مختلف انحاء الجمهورية.

وطالبت الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين الاشتراك والانضمام إلى قنواتها مضيفة أن المشتركين في 2020 بلغ أكثر من 250 ألف عميل يستفيدون من الحصول علي جميع خدمات الكهرباء من خلال تلك المنصات :

فيسبوك

http://ow.ly/TaiV50CWFRd

إنستغرام

http://ow.ly/ig3O50CWFRg

تويتر

http://ow.ly/XtJN50CWFRe

يوتيوب

http://ow.ly/5ypU50CWFRf

لينكد أن

http://ow.ly/V4mg50CWFRc

ساوند كلاود

http://ow.ly/GqSa50CWFDq