قنصليتنا في الرياض: نتابع سير التحقيقات وصرف مستحقات أسرة المواطن هاني عبد التواب

قالت وزارة الخارجية في بيان لها مساء أمس الأحد، ورد للموقع نسخة منه، إن القنصلية المصرية العامة في الرياض، مستمرة في بذل مساعيها، بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالعاصمة السعودية، للحصول على كافة مستحقات المواطن المصري المرحوم هاني عبد التواب سعد محمد، وكذلك متابعة أية تعويضات مستحقة لأسرته وفق أحكام القانون السعودي.



وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسرة المرحوم هاني عبد التواب، معربة عن ثقتها في عدالة السلطة القضائية بالمملكة العربية السعودية وقدرتها على إنزال العقاب الرادع على الجناة،.

وأكدت الوزارة متابعتها الحثيثة من خلال القنصلية العامة في الرياض لسير التحقيقات الجارية في القضية. وبعد أن قامت القنصلية بالانتهاء من اجراءات نقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن صباح أمس الأحد 3 يناير الجاري.