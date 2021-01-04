عاجل.. الرئيس يفتتح معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المعرض الذى يقام تحت رعاية الرئيس سيشهد إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة فى هذا المجال.

ويستهدف المعرض التعريف ببرامج التمويل المتاحة فى إطار مبادرة تحويل السيارات لطاقة الغاز، وكذلك التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، وعرض التعاون المشترك بين الشركات المنتجة والقطاع الحكومى لدعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير فى مجال السيارات العاملة بالغاز، بالإضافة إلى عرض الخطوات المتخذة لتأسيس البنية التحتية اللازمة لمنظومة خدمة السيارات التى تعمل بالغاز.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه من المقرر أن يتفقد الرئيس أجنحة وقاعات المعرض المخصصة للمؤسسات والهيئات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ مبادرة تحويل السيارات الى طاقة الغاز، وكذلك اجنحة الشركات العالمية المتخصصة العارضة لنماذج وطرازات للسيارات التى تعمل بالغاز أو تلك المعدلة.

وأفاد بأن المعرض يطرح أيضًا أحدث ما تم التوصل اليه فى تلك الصناعة خاصة ما يتعلق بمعالجة كل الشواغل والتساؤلات الخاصة بتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز.

وأوضح المتحدث الرسمى أنه طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسى، تم تخصيص جناح كامل بالمعرض للوزارات والبنوك وشركات التأمين للتعامل مع المواطنين الراغبين فى الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز وإرشادهم نحو الخطوات والشروط الخاصة بالمبادرة.