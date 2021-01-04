الرئيس يفتتح معرض تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة اليوم

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة". وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس سيشهد إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.

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