الصحة تحذر مرضى ضغط الدم من خطورة الملح

قالت وزارة الصحة و السكان، إن الملح من مسببات ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب الالتزام بأن يكون طعامك قليل الملح.

ونصحت وزارة الصحة بالتالي:

- ملح المائدة هو المصدر الأساسي للصوديوم في غذائك، لذلك تجنب تماما إضافة الملح إلى الطعام بعد الطهي.

- الطهي الصحي قليل الملح وقليل الدهون يساعدك على ضبط الضغط والوزن.

- خمس جرامات من الملح هو المسموح يوميا للشخص البالغ وهو ما يعادل ملعقة صغيرة، ويشمل ذلك الملح المستخدم في طهي الطعام وتتبيل اللحوم وخلافه.

- تجنب الأغذية عالية الملح مثل المخللات، والأسماك المملحة مثل الرنجة و الفسيخ والسردين

و تجنب المصادر الخفية للملح وهي الأغذية المحفوظة، إما المجمدة مثل الخضار واللحوم المجمدة والبقول والأسماك، أو المعلبة مثل التونة والفول المعلب وأيضا الصلصة