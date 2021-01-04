ومع بداية المعاينات لتركيب العدادات هناك عدة شروط لايمكن اطلاقا تركيب العداد بدون الاتزام بها ، فليس معنى قبول طلبك على المنصة الالكترونية قبول الموافقة على التركيب دون هذه الشروط وهى:
1- الالتزام بقرارات الدولة المتعلقة بطلاء الواجهات
2 - يجب آن تلتزم المنشآت الموجودة في حرم خطوط الكهرباء بالمسافات الامنة طبقًا للمادة ٥٥ وهي كالتالي: -
أ- خمسة وعشرون مترًا في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.
ب- ثلاثة عشر مترًا في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية.
ت- خمسة أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.
ث- خمسة أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية.
ج- متران في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.
3- المبانى المخالفة لقيود الارتفاع
4 - العقارات المبنية على المناطق الأثرية
5 _ وصل تسديد قيمة ممارسة حديث بالشهر الذى تتم فيه المعاينة وتركيب العداد
وبحسب آخر تقرير لوزارة الكهرباء، فقد تلقت المنصة الإلكترونية 970 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى 20 ديسمبر من خلال المنصة الإلكترونية للكهرباء، لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,270 مليون وحدة (2 مليون و270 ألف وحدة عقارية)، حيث تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حتى لو الطلب اتقبل على المنصة ..الكهرباء ترفض تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة فى هذه الحالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.