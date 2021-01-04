حتى لو الطلب اتقبل على المنصة ..الكهرباء ترفض تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة فى هذه الحالات

بدأت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية فى اجراء المعاينات الفنية لمن تقدم لتركيب العداد الكودى للمبانى المخالفة والذى بدأ التقديم عليه من خلال المنصة الالكترونية الموحدة للكهرباء فى شهر يوليو الماضى وتستمر المنصة فى تلقى الطلبات حتى نهاية مارس المقبل.

ومع بداية المعاينات لتركيب العدادات هناك عدة شروط لايمكن اطلاقا تركيب العداد بدون الاتزام بها ، فليس معنى قبول طلبك على المنصة الالكترونية قبول الموافقة على التركيب دون هذه الشروط وهى:

1- الالتزام بقرارات الدولة المتعلقة بطلاء الواجهات

2 - يجب آن تلتزم المنشآت الموجودة في حرم خطوط الكهرباء بالمسافات الامنة طبقًا للمادة ٥٥ وهي كالتالي: - أ- خمسة وعشرون مترًا في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة. ب- ثلاثة عشر مترًا في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية. ت- خمسة أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة. ث- خمسة أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية. ج- متران في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.

3- المبانى المخالفة لقيود الارتفاع

4 - العقارات المبنية على المناطق الأثرية

5 _ وصل تسديد قيمة ممارسة حديث بالشهر الذى تتم فيه المعاينة وتركيب العداد