مصر تدين استهداف عمال منجم فحم في باكستان: هجوم إرهابي وحشي

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغاشم الذي وقع في مقاطعة بلوشيستان بجمهورية باكستان الإسلامية، والذي استهدف عمال منجم فحم، وأسفر عن سقوط نحو ١١ قتيلًا، وعددًا من الجرحى.

وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية، ورد للموقع نسخة منه، عن خالص التعازي لباكستان الصديقة، ولأسر ضحايا هذا الهجوم الوحشي الإرهابي، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمصابين. هذا، مع التأكيد على وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب باكستان الصديقة في مواجهة الإرهاب.