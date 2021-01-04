مصر تدين استهداف عمال منجم فحم في باكستان: هجوم إرهابي وحشي

وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية، ورد للموقع نسخة منه، عن خالص التعازي لباكستان الصديقة، ولأسر ضحايا هذا الهجوم الوحشي الإرهابي، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمصابين. هذا، مع التأكيد على وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب باكستان الصديقة في مواجهة الإرهاب.
وخطف مسلحون عمال المناجم من مساكنهم المشتركة واقتادوهم إلى بعض الجبال القريبة.
نقلت صحيفة عن مسؤول محلي قوله إن ستة من عمال المناجم لقوا حتفهم بالفعل، وتوفي خمسة أصيبوا بجروح خطيرة وهم في طريقهم إلى المستشفى.
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