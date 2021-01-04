تدريب العاملين على أساسيات التحول الرقمى في دورة تدريبية بجامعة حلوان

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة دورة تدريبية أون لاين عن طريق برنامج Zoom للسادة العاملين بالجامعة للتدريب على أساسيات التحول الرقمى وذلك تحت إشراف الأستاذ محمد ناصر امين عام الجامعة، الأستاذة مها عبد الرحيم يونس امين الجامعة المساعد، والأستاذ عبد القادر يونس مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، والأستاذة رانيا عبد الوهاب مدير الإدارة.

تستهدف هذه الدورة التدريبية التأكيد على أهمية رفع مهارات وإعداد كوادر بشرية مدربة تواجه التحديات الجديدة، وفق توجه الدولة نحو الميكنة والتحول الرقمي؛ حيث تسعي جامعة حلوان إلى أن تكون جامعة ذكية بمواردها البشرية.

تضمنت الدورة التدريب على مجموعة من الموضوعات حول التحول الرقمى والحكومة الإلكترونية وأركان التغيير للتحول الرقمى، ومميزات التحول الرقمى، وتقنيات التحول الرقمى، ومتطلبات ومحاور التحول الرقمى، وأهمية التحول الرقمى في تحسين كفاءة المؤسسات، والخطوات التي تتخذها مصر في إطار التحول الرقمى.

جاءت هذه الدورة التدريبية في إطار التأكيد على أن التحول الرقمًي هو الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لاحداث تغيير جذري في طريقة العمل، والاستفادة من التطور التقني والتكنولوجي لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل.