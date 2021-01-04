فاتورة التليفون يناير 2021 من المصرية للاتصالات billing.te.eg

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محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة التليفون يناير 2021 تعلنها شركة المصرية للاتصالات بمصر، يوم 15 يناير الجاري 2021، حيث تتيح شركة المصرية للاتصالات لعملائها، العديد من الخدمات الإلكترونية الرائعة، بهدف التيسير على العملاء وتوفير الوقت والجهد، ومن بين الخدمات المطروحة للاستفادة، خدمة استعلام فاتورة التليفون المنزلي، والتي توفرها الشركة للعملاء برقم التليفون الأرضي وكود أو مفتاح التليفون الأرضي للمنطقة التابع لها.

فاتورة التليفون يناير 2021

تعلن شركة المصرية للاتصالات في أشهر “يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر” عن فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية، والتي يتم إصدارها كل فترة 3 شهور من الشركة، بحيث يمكن للعملاء استعلام الفاتورة بعد يوم 15 في الشهر “المواعيد المعلنة”، استعدادًا لسداد الفاتورة خلال فترة شهر من إعلانها، وذلك قبل أن تقوم الشركة بتطبيق غرامة على تأخير سداد الفاتورة، ولسداد الفاتورة، تتيح شركة المصرية للاتصالات العديد من الطرق التي يمكن من خلالها سداد قيمة الفاتورة بكل سهولة، وسنقوم بتوضيحها لكم من خلال هذا التقرير.

تصدر شركة المصرية للاتصالات فواتير الهاتف المنزلي كل فترة 3 شهور، ويطلق عليها اسم الفاتورة الربع سنوية، وتتيح الشركة لعملاء الهاتف الأرضي إمكانية استعلام الفواتير عبر موقعها الإلكتروني، برقم الهاتف الأرضي وكود المنطقة التابع لها الهاتف، ويمكن للعميل بضغطة زر واحدة التعرف على قيمة الفاتورة التي سيقوم بسدادها بإحدى الطرق المناسبة والتي سنقوم بعرضها كذلك، ومن المقرر أن يتم إعلان الفواتير يوم 15 يناير 2021 الجاري، بحيث يتمكن العملاء وقتها من الحصول على قيمة الفواتير.

استعلام فاتورة التليفون يناير 2021

يمكنكم أعزائي عملاء التليفون الأرضي، استعلام قيمة فاتورة يناير 2021 بداية من يوم 15 يناير الجاري، عبر موقع الشركة الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول على رابط المصرية للاتصالات لاستعلام الفاتورة.

قم بإدخال رقم الهاتف الأرضي في المكان المخصص.

قم بإدخال كود المنطقة التابع لها في المكان المخصص.

قم بالنقر على أظهر الفواتير.

انتظر حتى يتم تحميل الفاتورة.

سداد فاتورة الأرضي 2021

لسداد قيمة فاتورة التليفون المنزلي 2021، فإن شركة المصرية للاتصالات تتيح لعملائها العديد من الطرق، والتي يمكن للعميل اختيار المناسب فيما بينها، ليتمكن من سداد الفاتورة بكل سهولة: