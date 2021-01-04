أسعار الذهب اليوم الاثنين 4-1-2021.. ارتفاع جديد في الأسواق

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 4-1-2021، وذلك بقيمة 6 جنيهات على الجرام الواحد مع بداية التعاملات الصباحية، عقب ارتفاع سعر الأوقية عالميًا، وسط حالة الترقب من المستثمرين بعد انتشار العديد من التوقعات التي تشير إلى ارتفاع أسعار الذهب خلال الساعات المقبلة.

سيطرت حالة من الغضب على العديد من الشباب الذي لا يزال ينتظر إنخفاض أسعار الذهب منذ فترة طويلة، إلا أنها دئمًا ما تخيب ظنهم وتأخذ إتجاهها في المنحنى التصاعدي، الأمر الذي كان من شأنه عزوف العديد من الشباب عن الزواج وشراء الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفع عيار 18 ليصل إلى 714 جنيهًا.

سجل عيار 21 الأكثر شراءًا ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ 833 جنيهًا.

أما عيار 24 فقد سجل 952 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب سجل 6664 جنيهًا.

كما أن السعر العالمي سجل 1922 دولار.

توقعات عن أسعار الذهب الفترة المقبلة

يتأثر سعر الذهب بالعديد من العوامل المختلفة والتي من بينها الأزمات والكوارث الطبيعة مثل وباء فيروس كورونا، الذي لايزال من أهم المشاكل العالمية القائمة، ما يترتب عليه توقع الشعبة المعادن الثقيلة بإرتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة.

تبدأ العديد من الدول إتخاذ إحتياطاتها لتأمين مواطنيها بسبب فيروس كورونا، حيث من الممكن أن يكن من بين تلك الإجراءات العودة للإغلاق مرة أخرى والذي سيجعل من الذهب ملاذ آمن لفترة أطول.

الجدير بالذكر، أن أسعار الذهب ظلت تتأرجح بين كفتين خلال عام كامل 2020 بسبب ما شهده العالم من أحداث عصيبة كان لها تأثيرها على الاقتصاد العالمي، والمصري على السواء، حيث ارتفعت أسعار الذهب لأول مرة في تاريخها بطريقة جنونية أدت إلى عزوف العديد عن شراء الذهب.