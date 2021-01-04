تخصيص 33 قطعة أرض بـ 14 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 33 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة، وذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

وقال الدكتور عاصم الجزار، فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ بمساحة 124540 م2، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وبنك، وأنشطة (تجارية، وإدارية، وسكنية)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4.86 فدان، بنشاط حوش زراعى، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمساحة 175059 م2، لإقامة أنشطة (سكنية، وتجارية، وإدارية، وفندقية، وسياحية، وترفيهية)، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 2598 م2، لإقامة نشاط تجارى – إدارى.

كما تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 15080 م2، في مدينة السادات، لإقامة مصنع، ومركز خدمة وصيانة سيارات، ونشاط تجاري، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 945 م2، لإقامة حضانة، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 8278 م2، لإقامة مدرسة، ونشاط تجارى – إدارى – سكني.