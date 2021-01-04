عمرو هندى يطالب إعلان التحقيق فى واقعة مستشفى الحسينية للرأي العام: لقطع الطريق على المشككين

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الدولة تبذل جهودا قوية منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وهناك احترافية فى التعامل مع الجائحة التى ألقت بظلالها على دول العالم، ففى الوقت الذى أنعكست نتائج هذه الأزمة على العديد من الدول الكبرى، كان للدولة المصرية دور كبير فى التصدى لها، وذلك من خلال التعامل باستباقية ووضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الوضع، ولهذا لن نسمح بأن تكون هناك بعض التصرفات التي قد تكون غير مسئولة لإفساد هذا الكم من الجهود الكبيرة.

عمرو هندى يطالب بمحاسبة المتسببب

وطالب عضو مجلس النواب، محاسبة المتسبب فى واقعة مستشفى الحسنية، على أن يتم الوقوف على تفاصيل الأزمة ومن ثم يتم إعلان نتائج هذه التحقيقات للرأي العام لقطع الطريق على المشككين فى تشويه الصورة، وإشاعة الأكاذيب والشائعات، وذلك لن يكون سوى من خلال إعلان النتائج للرأي العام ومحاسبة المقصرين بشكل عاجل.

عمرو هندى: لابد من معرفة التفاصيل

وأضاف عضو مجلس النواب، أن كل منظومة صحية على مستوى العالم قد يلحقها بعض الملاحظات خاصة فى ظل ما نشهده من انتشار وباء عالمى، وهناك العديد من الدول التي شهدنا تقصير واضح وقصور أثناء العمل وفي دول كبرى ومقتدمة، ولكن هذا لا يعنى ضرورة الوقوف على تفاصيل الواقعة ومحاسبة المقصرين والمتسببين فى هذه الواقعة حال ثبوت تورط أحد الأشخاص.

وأشاد عضو البرلمان، بالجهود الكبيرة التى تبذلها الأطقم الطبية ـ جيش مصر الأبيض ـ وذلك منذ بداية الجائحة وحتى الىن، فهم يمثلون خط الدفاع الأول فى المنظومة الصحية، ولن نسمح لأحد أن يشوه ما يقومن به من دور وطنى.

هذا وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينن، قد أكدت فى بيانًا سابق، إن مشهد مستشفى الحسينية الذى تناقلته وسائل الإعلام كان على قدر كبير من الألم، مشيرة إلى ضرورة محاسبة المخطئ، وعدم التهاون مع أى مقصر.

وتسببب الفيديو المتداول لمستشفى العزل بالحسينية حالة من الفزع عند المواطنين، بسبب تعدد حالات الوفاة الموجودة المتأثرة بفيروس كورونا المستجد.