

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك فى إطار توجيهات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتطهير جميع المنشآت لمواجهة أزمة كورونا والحد من انتشارها وبناء على تعليمات اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. حملة تطهير للمدارس الحكومية والخاصة فى الخصوص بالقليوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.