مصر تدين الهجوم الوحشي الذي استهدف قريتين في غرب النيجر

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم ٤ يناير الجاري، الهجوم الوحشي الذي استهدف قريتين في غرب النيجر، مما أسفر عن مقتل نحو مائة من الأبرياء.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها، حكومةً وشعباً، لحكومة وشعب دولة النيجر الشقيقة وأسر وذوي الضحايا، مؤكدةً وقوفها بجانب النيجر في هذا المصاب الأليم.

وتؤكد مصر مجدداً موقفها الثابت من مكافحة العنف والتطرف والارهاب، مشددةً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمُواجهة تلك الآفة بكافة أبعادها وأسبابها.