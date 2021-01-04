مصاب أليم .. مصر تدين هجوما وحشيا استهدف قريتين غرب النيجر

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، الهجوم الوحشي الذي استهدف قريتين في غرب النيجر، مما أسفر عن مقتل نحو مائة من الأبرياء.
وأعربت مصر عن خالص تعازيها، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب دولة النيجر الشقيقة وأسر وذوي الضحايا، مؤكدةً وقوفها بجانب النيجر في هذا المصاب الأليم.
وأكدت مصر مجددًا موقفها الثابت من مكافحة العنف والتطرف والارهاب، مشددةً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمُواجهة تلك الآفة بكافة أبعادها وأسبابها.
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