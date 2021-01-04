يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا الثلاثاء، مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق تصل لحد الضباب.
ويكون الطقس مائلا للدفء نهارا علي السواحل الشمالية للبلاد شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق وأمطار خفيفة على عدة مناطق مختلفة، ويكون دافئا على محافظات الصعيد نهارا.
وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا علي القاهرة والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 15، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمي والصغرى 16، شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 27 للعظمى و 11 للصغرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: أمطار على السواحل غدا.. والطقس شديد البرودة يصاحبه شبورة كثيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.