نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التخطيط: السياحة الأكثر تأثرًا بكورونا وسنفعل وحدة الحسابات الفرعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع السياحة أحد أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة كوفيد 19 ورغم هذا التأثر السلبي إلا أن هناك فرص للتطوير وتحسين الأداء وإعادة تقييم الموقف.

جاء ذلك خلال اجتماع لها مع وزير السياحة والآثار لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين ومتابعة الخطط والمستهدفات في قطاع السياحة، وتفعيل وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة والآثار.

وأوضحت أن هناك فرصة في ظل انخفاض الأعداد أن يتم رفع كفاءة القطاع على مستوى التجهيزات والبنية التحتية ورفع كفاءة العنصر البشري، وكذلك الأمور الهيكلية والفنية.

وأكدت السعيد على ضرورة تفعيل دور وحدة الحسابات الفرعية بقطاع السياحة؛ والتي تمكن الدولة من تحليل كافة البيانات الخاصة بالسياحة وبناء استيراتيجية حقيقية بمستهدفات واقعية قابلة للتحقق وتتماشى مع رؤية مصر 2030.