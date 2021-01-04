نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على "وحدة الحسابات الفرعية لوزارة السياحة".. التخطيط: تتماشى مع رؤية 2030 في المقال التالي
جاء ذلك خلال اجتماع لها مع وزير السياحة والآثار لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين ومتابعة الخطط والمستهدفات في قطاع السياحة، وتفعيل وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة والآثار.
وأكدت أن وحدة الحسابات الفرعية بقطاع السياحة تمكن الدولة من تقييم أداء القطاع وتأثيراته التنموية في ظل علاقاته المتشابكة مع باقي القطاعات في الاقتصاد القومي، وأن تفعيل دورها يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما تضمن توحيد مصادر البيانات وفق مفاهيم ومنهجية علمية تسهل عمليات التحليل والمقارنة بما يتم دوليًا لفهم القدرات التنافسية للقطاع السياحي في مصر.
وأكد وزير السياحة والآثار على أن هناك تعاون وثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وضع مستهدفات وخطط الوزارة على مستوى الخطط متوسطة وطويلة الأجل للتناغم مع رؤية مصر 2030،
وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة السياحة والآثار لتفعيل وحدة الحسابات الفرعية لما ستحققه من توفير للاحصاءات السياحية بشكل دقيق ومنظم لإمكان التعرف على حجم الإسهام الحقيقي للسياحة في الاقتصاد الوطني والوقوف على إنجازاتها و كتقويم مستويات الأداء ودعم قرارات الاستثمار والتنشيط والترويج السياحي.
وأوضح أن مصر استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في قطاعي السياحة والآثار رغم الأزمة، وقدمت نموذج مهم للعمل القائم على العلم ودقة التخطيط، وأعلنت عن عدد من الاكتشافات التي ستساهم في تنشيط الحركة السياحية التي تأثرت في العالم كله نتيجة أزمة جائحة كورونا.