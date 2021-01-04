جامعة حلوان تدرب العاملين بها على أساسيات التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - نظمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة دورة تدريبية "أون لاين" عن طريق برنامج Zoom للعاملين بالجامعة للتدريب على أساسيات التحول الرقمى، تحت إشراف محمد ناصر أمين عام الجامعة، ومها عبد الرحيم يونس أمين الجامعة المساعد، وعبد القادر يونس مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، ورانيا عبد الوهاب مدير الإدارة.





وتستهدف الدورة التدريبية التأكيد على أهمية رفع مهارات وإعداد كوادر بشرية مدربة تواجه التحديات الجديدة، وفق توجه الدولة نحو الميكنة والتحول الرقمى، إذ تسعى جامعة حلوان إلى أن تكون جامعة ذكية بمواردها البشرية.

وتضمنت الدورة التدريب على مجموعة من الموضوعات حول التحول الرقمى والحكومة الإلكترونية وأركان التغيير للتحول الرقمى، ومميزات التحول الرقمى، وتقنيات التحول الرقمى، ومتطلبات ومحاور التحول الرقمى، وأهمية التحول الرقمى فى تحسين كفاءة المؤسسات، والخطوات التى تتخذها مصر فى إطار التحول الرقمى.

وجاءت هذه الدورة التدريبية فى إطار التأكيد على أن التحول الرقمى هو الاستثمار فى الفكر وتغيير السلوك لاحداث تغيير جذرى فى طريقة العمل، والاستفادة من التطور التقنى والتكنولوجى لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل.

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